Adana'da FETÖ sanığı 7 eski polisin yargılanmasına devam edildi
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Adana'da FETÖ sanığı 7 eski polisin yargılanmasına devam edildi

06.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:45
Adana'da FETÖ sanığı 7 eski polisin yargılanmasına devam edildi

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 7 eski polisin yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 7 eski polisin yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ş, H.G, K.F, H.M, İ.K, S.Ç. ve O.A. ile avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanıklardan M.A.B, sanıklardan H.Ş'yi tanıdığını belirterek, "H.Ş. 2012 yılında Adana'ya geldiğimde ilk tanıdığım kişilerdendir. Ben FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandım. ByLock listemde H.Ş. de ByLock kullanıcısı olarak ekliydi. Bizden sorumlu olan Selim, bu program üzerinden paylaşımlar yapıyordu." ifadesini kullandı.

Diğer tanık M.K. de H.Ş. ile kentte sohbet toplantılarına katıldıklarını anlatarak, "Sohbet toplantılarını Selim adlı örgüt mensubu düzenliyordu. 2011-2015'te bu toplantılar oldu. Ben daha sonra şark görevi gereği Adana'dan ayrılmıştım." dedi.

Sanık H.Ş. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ'ye himmet adı altında para yardımında bulunmadım. Sohbet toplantılarına katıldığım yönündeki tanık beyanları gerçek değildir. Beraatimi talep ederim." iddiasında bulundu.

Diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık K.F'nin dosyasının ayrılmasına ve diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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