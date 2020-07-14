Adana'da FETÖ sanığı 4 eski polisin istinafın kararı sonrası yeniden yargılandığı dava Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanıklar A.M.D, A.Ş, E.G. ve E.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık E.Y, FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak,"Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Dava dosyasına gelen HTS kayıtlarına ilişkin raporu incelemek ve savunma hazırlamak için süre talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA