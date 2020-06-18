Adana'da FETÖ sanığı 4 eski polis, istinafın kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıktı Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanıklar A.M.D, A.Ş, E.G. ve E.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık A.M.D, FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dava dosyasının taraflarına tevdi edilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA