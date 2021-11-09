Adana'da FETÖ sanığı 2 eski öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Haberler
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Adana'da FETÖ sanığı 2 eski öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da FETÖ sanığı 2 eski öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 eski öğretmen, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 eski öğretmen, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.T. ve Ş.Ö. ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde çalıştığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası örgütün Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıklarını belirterek, H.T. ve Ş.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı son savunmaları sorulan sanıklar, FETÖ üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıklar H.T. ve Ş.Ö'nün mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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