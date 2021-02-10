Son dakika! FETÖ/PDY şüphelisi saklandığı dağ evinde yakalandı
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Son dakika! FETÖ/PDY şüphelisi saklandığı dağ evinde yakalandı

10.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:21

Son dakika haberleri... Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, jandarma ekiplerince saklandığı dağ evinde yakalandı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, jandarma ekiplerince saklandığı dağ evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY zanlısı eski Merkez Bankası müfettişi C.A'nın Kozan ilçesi Çamdere Mahallesi'nde yayla evlerinin yakınındaki bir ormanlık alanda, dağ evinde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma, C.A'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.

Son dakika! FETÖ/PDY şüphelisi saklandığı dağ evinde yakalandı
Son dakika! FETÖ/PDY şüphelisi saklandığı dağ evinde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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