Adana'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adli kontrolle salıverildi
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Adana'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adli kontrolle salıverildi

10.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:17
Adana'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adli kontrolle salıverildi

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Ocak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlılardan birinin evinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in CD'leri ve üzerinde Arapça yazı olan 1 dolar ele geçirildiği öğrenildi.

Polis, 6 Ocak'ta haklarında teşhis ve tanık beyanları bulunan 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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