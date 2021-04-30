Adana'da FETÖ/PDY operasyonunda bir zanlı yakalandı
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Saimbeyli ilçesi Eyüplü Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Jandarma ekiplerince, gözaltına alınan E.Y, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt