Adana'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, öğretmen olarak görev yapan M.Y. ve Feke ilçesinde esnaflık yapan A.A'yı gözaltına aldı.
2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu