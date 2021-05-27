Adana'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Adana'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adana'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, öğretmen olarak görev yapan M.Y. ve Feke ilçesinde esnaflık yapan A.A'yı gözaltına aldı.

2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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