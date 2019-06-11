Adana'da FETÖ Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da FETÖ Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var(1)Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.
Adana'da FETÖ Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var(1)
Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. 56 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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