Adana'da FETÖ Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da FETÖ Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da FETÖ Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var(1)Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.

Adana'da FETÖ Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var(1)
Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. 56 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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