Adana'da FETÖ Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var(1)
Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.
Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. 56 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Görüntü dökümü:
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-Gözaltına alınanların görüntüsü
-Operasyon yapılan kurum
-Detaylar
(Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA DHA)
Kaynak: DHA
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