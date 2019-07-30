Adana'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda eski polis gözaltında
ADANA'da 'Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
ADANA'da 'Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 30 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında eski emniyet amirlerinin de bulunduğu KHK ile ihraç edilmiş çok sayıda eski polis gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu belirtilen ihraç edilmiş eski polislerin evlerine, sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince baskın düzenlendi. 30 eve eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında eski emniyet amirlerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltı aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
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