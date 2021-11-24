ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 8 GÖZALTI

ADANA (DHA) - ADANA'da FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün sohbetlerine katıldığı, sohbetlerde sözde ağabeylik yaptığı, ByLock kullandığı ve daha önceki örgüt şüphelilerin verdikleri ifadelerde isimlerinin geçtiği öne sürülen 8 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. Sabah erken saatlerde TEM ekiplerince, 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.