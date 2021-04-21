ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI
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ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda; 1 astsubay, 6 askeri öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda; 1 astsubay, 6 askeri öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; örgüte finansal destek sağladıkları, sohbet toplantılarına katıldıkları ve 'mahrem imam'larla irtibatlı oldukları öne sürülen 8 şüpheli tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. Bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 6'sı askeri öğrenci, 1'i öğretmen, 1'i İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI
ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI
ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI
ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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