ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 5 GÖZALTI
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ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 5 GÖZALTI

ADANA'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

17.06.2020 07:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 07:27

ADANA'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 5 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişiyi gözaltına alırken, dijital malzemelere de el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 5 GÖZALTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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