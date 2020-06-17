ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
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ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
17.06.2020 07:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 07:31

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 5 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişiyi gözaltına alırken, dijital malzemelere de el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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