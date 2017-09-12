Adana'da Fetö Operasyonu: 35 Gözaltı (2)
HAMİLE ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDIAdana'da sürdürülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliden B.R.K.'nın 8.5 aylık hamile olduğu anlaşıldı.
HAMİLE ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Adana'da sürdürülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliden B.R.K.'nın 8.5 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Et ve Süt Kurumu'nda memur B.R.K., sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.