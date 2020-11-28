Son dakika... Adana'da FETÖ operasyonu
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Son dakika... Adana'da FETÖ operasyonu

28.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:05

Son dakika gelişmesine göre Adana merkezli Adıyaman ve İstanbul'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Adana merkezli Adıyaman ve İstanbul'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada FETÖ'nün mahrem imamı olduğu öne sürülerek yargılanan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Hanifi Kaya'nın ByLock yazışmalarında adı geçen 3 kişi ile haklarında FETÖ ile bağlantılı olduğu yönünde teşhis ve beyan bulunan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 25 Kasım günü Adana, Adıyaman ve İstanbul'da şafak vaktidüzenledikleri operasyonlarla G.T, C.G, H.D, N.İ, S.K, M.A.A. ve G.B isimli zanlıları yakaladı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltındaki zanlı N.İ'nin hapis cezası alan mahrem imam Hanifi Kaya'nın baldızı olduğu ve Kaya'nın ByLock yazışmalarında "Hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyor" ifadesini kullandığı iddia edildi.

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Şüphelilerden M.A.A.'nın ise bir iş adamı derneği başkan yardımcısı olduğu hakkında FETÖ'cü olduğuna yönelik teşhis ve ifade olduğu ancak şahsın suçlamaları kabul etmeyip örgütle mücadele eden bir kişi olduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan G.B. isimli şahsın Adıyaman'da aktif olarak İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı ve FETÖ'nün bölge talebe mesulü olduğu, örgüt adına öğrencilere kalacak yer ayarladığı onlara lojistik destek sağladığı, sınavlara hazırladığı öne sürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

-İHA-

Son dakika... Adana'da FETÖ operasyonu
Son dakika... Adana'da FETÖ operasyonu
Son dakika... Adana'da FETÖ operasyonu
Son dakika... Adana'da FETÖ operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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