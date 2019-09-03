03.09.2019 08:01

Adana'da FETÖ operasyonu

ADANA'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmasına yönelik şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturmasında, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA