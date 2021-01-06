Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı
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Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

06.01.2021 08:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:23
Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi.

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı oluduğu öne sürülen aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 kişiyi tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kentte 11 adrese eş zamanlı oprasyon düzenledi. Ekiplerin baskın yaptığı evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden bazıları gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, - 


Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı
Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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