Adana'da FETÖ'nün sözde 'büyük bölgeci'sine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Haberler
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Adana'da FETÖ'nün sözde "büyük bölgeci"sine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da FETÖ'nün sözde

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "büyük bölgeci"si olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "büyük bölgeci"si olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan F.A. katılmadı, salonda avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt üyeleriyle irtibatının, FETÖ'ye ait birçok evde kaldığının tespit edildiğini ve FETÖ/PDY bünyesinde sözde "büyük bölgeci" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın HTS kayıtları incelemesinde örgütün sözde "Adana il ablası", "Seyhan eyalet ablası" ve "Adana il muhasebecisi" ile irtibatının belirlendiğini, FETÖ'nün finans kaynağı Bank Asya'da örgütsel talimat ile hesap artırımı yaptığını ve örgütsel toplantılara katıldığını kaydederek, F.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını öne sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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