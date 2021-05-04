Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası
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Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne 7 yıl 6 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.S.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgütte "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını, FETÖ'nün evlerinde kaldığını ve KHK ile kapatılan kurumlarda çalıştığını belirterek, A.S.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.S.D. savunmasında, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben 'bölge talebe mesulü' olarak görev yapmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık A.S.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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