Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis talebi
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Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis talebi

31.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:37
Adana'da FETÖ'nün sözde

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu M.E.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. M.E.K. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık E.D, M.E.K'yi tanıdığını belirtti.

M.E.K'nin öğrencilerle ilgilendiğini kaydeden E.D, "Kimya mühendisliğini bitirmişti. Daha sonra bu FETÖ yapılanması tarafından Finlandiya'ya gönderildiğini duydum. Televizyonda haber izlerken, kayyum atanan gazete binası önünde M.E.K'yi gördüm, eylem yapan kişiler arasındaydı." ifadelerini kullandı.

Tanık H.S. de M.E.K'nin örgütte sözde "bölge talebe mesulü" sıfatıyla görev yaptığını bildirdi.

Sanığın, örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu ve FETÖ'ye ait birçok evde kaldığının belirlendiği anlatılan iddianamede, M.E.K'nin örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığı ve gizli haberleşme programını ByLock'u kullandığı ifade edildi.

İddianamede, FETÖ ile iltisaklı otellerde gerçekleşen örgütsel toplantılara katıldığı, haklarında FETÖ/PDY üyeliği suçundan işlem yapılan kişilerle yurt dışına gidip geldiğinin tespit edildiği belirtilen M.E.K'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu M.E.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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