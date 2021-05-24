Adana'da FETÖ'nün sözde bölge imamının yeniden yargılanmasına devam edildi

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan ve örgütün sözde "büyük bölge imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi.

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan ve örgütün sözde "büyük bölge imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık R.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle'ı kullandığını, örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğunu, örgüt içerisinde 'Aziz' kod adını kullanarak "Adana büyük bölge imamı" sıfatıyla örgütsel faaliyet yürüttüğünü ve FETÖ içerisinde sohbet toplantıları düzenlediğini belirterek, sanık R.T'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık R.T, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek "Mütalaayı kabul etmiyorum. ByLock ve Eagle programlarını kullanmadım. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Sanık R.T. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, R.T. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan derdest soruşturma bulunduğu gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu