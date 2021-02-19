Adana'da FETÖ'nün "sohbet ablası"na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
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Adana'da FETÖ'nün "sohbet ablası"na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

19.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:56
Adana'da FETÖ'nün

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "sohbet ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "sohbet ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan F.E. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve FETÖ'nün "sohbet ablası" olarak faaliyet yürüttüğünü belirterek, F.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık F.E. ise mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı F.E'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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