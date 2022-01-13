Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı - Haberler
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Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı

Adana'da FETÖ'nün
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

ŞANLIURFA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık K.K. ile avukatı katıldı.

Mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Şanlıurfa'dan tanık olarak dinlenen A.C. huzurda bulunan sanık K.K'yi tanıdığını ve FETÖ'ye ait evde beraber kaldıklarını söyledi.

Örgüt evinde sohbet toplantılarının düzenlendiğini belirten tanık A.C, "Bu toplantılar her akşam gerçekleştirilirdi. K.K. bize FETÖ elebaşının kitaplarından bölümler okurdu. Ayrıca sanık, örgüt içerisinde ev ablalığı yapıyordu. Kaldığımız evin idaresinden K.K. sorumluydu." ifadesini kullandı.

Bir başka tanık S.Y. de Şanlıurfa'da örgüte ait evlerde kaldığını belirterek, "Bulunduğumuz evin ablalığını K.K. yapıyordu. Kendisi sohbet toplantıları organize ederdi. Bize örgüt elebaşına ait kitaplar okurdu." dedi.

Savunması alınan sanık K.K. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını öne sürerek beraatına karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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