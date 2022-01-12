Adana'da FETÖ'nün "ev ablalığı" iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da FETÖ'nün "ev ablalığı" iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da FETÖ'nün
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça tutuksuz H.B.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen H.B.E. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık M.Ç'nin ifadesine yer verildi.

H.B.E. ile Adana'da örgüte ait aynı evde sohbet toplantılarına kaldıklarını belirten tanık, "H.B.E, FETÖ içerisinde 'ev ablalığı' görevini yapıyordu. Bu görevi sırasında örgütsel sohbet toplantılarını organize ediyordu. FETÖ içerisinde bizzat kendisine bağlı sohbet grubu vardı." ifadelerini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen H.B.E'nin, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği bilgisine yer verildi.

Sanığın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığının tespit edildiği, "mahrem imam"ların talimatıyla FETÖ içinde "ev ablalığı" yaptığı, örgütle iltisak ve irtibatı nedeniyle kapatılan şirketlerde SGK kaydının bulunduğu ve örgütsel sohbetlere katıldığı belirtilen iddianamede, H.B.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

H.B.E, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Ali Tezel'e 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

Ali Tezel'e "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

 Akar: '(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKKYPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz.

Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz.

 Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title