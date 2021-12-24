Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Haberler
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Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da FETÖ'nün
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz A.F.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia sanık A.F.D. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık S.K'nin ifadelerine yer verildi.

A.F.D. ile örgüte ait aynı evde sohbet toplantılarına kaldıklarını belirten tanık, "Biz A.F.D. ile FETÖ içerisinde 'okulcu' sıfatıyla anılan örgüt abisine bağlı evde kalıyorduk. Bizimle ilgilenen örgüt abisi E.Y'nin tayini başka bölgeye çıkınca, örgüt içinde 'okulculuk' ve 'ev abiliği' görevini A.F.D. üstlendi." ifadesini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan A.F.D'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği bilgisine yer verildi.

Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla asker ve polis okullarındaki örgüt mensubu öğrencilerden sorumlu "okulcu" sıfatıyla faaliyet yürüttüğü, son olarak "ev abiliği" yaptığı, dijital materyallerinde FETÖ elebaşına ait fotoğraf ve yazıların tespit edildiği belirtilen iddianamede, A.F.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

A.F.D, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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