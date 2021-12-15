Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz Ö.Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık Ö.Ş. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık T.D'nin ifadelerine yer verildi.
Ö.Ş'nin sohbet toplantıları düzenlediğini belirten tanık, "Ö.Ş, FETÖ içerisinde örgütsel faaliyetlerinde 'Buse' kod adını kullanıyordu. Kendisi benim cep telefonuma gizli haber leşme programları ByLock ve Kakao Talk'ı yükledi." beyanında bulundu.
İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen Ö.Ş'nin "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı bilgisine yer verildi.
Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı belirtilen iddianamede, Ö.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri