Adana'da FETÖ'nün "bölge imamına" 7 yıl 6 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık B.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüte ait evlerde kaldığını, "Kürşat" kod adıyla "bölge imamı" olarak faaliyet yürüttüğünü ve sohbet toplantıları organize ettiğini belirtti.

Savcı, B.Y'nin örgüte eleman temin ettiğini, FETÖ mensubu askeri lise ve polis okulu öğrencilerinin takibini yaptığını ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık B.Y. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.