Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

11.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:47
Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan aktif görevdeki 7 astsubaydan 5'i tutuklandı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan aktif görevdeki 7 astsubaydan 5'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli 7 astsubayı 8 Aralık'ta şafak vakti adreslerine düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyete getirilen zanlıların, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla görüştükleri öne sürüldü.

Suçlamaları kabul etmeyen Alim Ç, Onur Ö, Savaş A, Servet T, Özkan Ö, Rıdvan Z. ve Murat S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Alim Ç, Savaş A, Servet T, Özkan Ö. ve Murat S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Onur Ö. ve Rıdvan Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

İlgili Haberler

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Başak Dizer Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Fatih Terim Kylian Mbappe Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:50:25. #1.14#
title