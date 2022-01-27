FETÖ hükümlüsü 6 eski polis yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ hükümlüsü 6 eski polis yakalandı

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü 6 eski polis yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü 6 eski polis yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 eski polisin kentte olduğunu tespit etti.

Ekipler, 3 eski polisin 8 yıl 3'er ay, diğerlerinin de 6 yıl 3'er ay hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Eş zamanlı operasyonla yakalanan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

FETÖ hükümlüsü 6 eski polis yakalandı

FETÖ hükümlüsü 6 eski polis yakalandı

FETÖ hükümlüsü 6 eski polis yakalandı

FETÖ hükümlüsü 6 eski polis yakalandı

FETÖ hükümlüsü 6 eski polis yakalandı

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title