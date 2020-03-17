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Adana, Güncel

Adana'da FETÖ davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan haklarında dava açılan 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

17.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:28
Adana'da FETÖ davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan haklarında dava açılan 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Adem Ç, A.B. ve T.S. ile avukatları katıldı.

Adem Ç, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanık Adem Ç'nin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması, diğer sanıkların ise "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Adem Ç'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar beraat etti.

Kaynak: AA

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Manşet

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