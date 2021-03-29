Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi
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Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan 2'si, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan 2'si, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ö.B, E.E, S.S, Ö.K. ve E.K. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, terör örgütü elebaşının talimatı sonrasında, sanıkların Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Ö.B, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, sanık Ö.B'yi 6 yıl 3 ay, sanık E.E'yi ise 5 yıl hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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