Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan üçüne hapis cezası verildi
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan 3'ü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan 3'ü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.E, C.Y, H.K.Ş. ve İ.A. ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.E, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık H.E'yi 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında H.K.Ş'yi 3 yıl 5 ay 7 gün, C.Y'yi 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanık İ.A'nın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatına hükmetti.
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri