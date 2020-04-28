Adana'da fenalaşan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde fenalaşan genç ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
28.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:04
Adana'nın Pozantı ilçesinde fenalaşan genç ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İlçede ikamet eden 24 yaşındaki madde bağımlısı T.Ö, fenalaşınca 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu ağırlaşan T.Ö, Pozantı ilçe stadına inen ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA