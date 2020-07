Adana'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralıADANA'da içerisinde 5 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

ADANA'da içerisinde 5 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken aralarında otomobilin sürücüsünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Mithat Özhan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Arif Aydoğdu idaresindeki 01 BR 734 plakalı otomobil seyir halindeyken aşırı hızdan dolayı kontrolden çıktı. İçerisinde 5 gencin bulunduğu otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak tekrardan yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, Can-Kur ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrası araçta bulunan ve kazanın etkisiyle yola savrulan Ali Can Ok ve Hakan Erdeniz'in (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Arif Aydoğdu ve ismi öğrenilemeyen diğer 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis bir süre kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapattı. Ekiplerin çalışmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Hayatını kaybeden Ali Can Ok ve Hakan Erdeniz'in cansız bedenleri cenaze aracıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA