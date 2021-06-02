Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
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Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Spor

Adana'nın Sarıçam ilçesinde "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla başlatılan Galatasaray Hatıra Ormanı Projesi'nin üçüncüsü hayata geçiriliyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla başlatılan Galatasaray Hatıra Ormanı Projesi'nin üçüncüsü hayata geçiriliyor.

Sarı-kırmızılı kulübün, Mustafalar Mahallesi'nde oluşturulan Galatasaray Adana Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın fidan dikim törenine, kulüp yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu ve genel sekreter Selçuk Rıza İren katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Galatasaray camiasının her fırsatta doğaya katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Kutlu, hatıra ormanının Fatih Terim'in adını taşımasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Kutlu, hatıra ormanının oluşmasına katkı sağlayan Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına da teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Biz bu projenin görünen yüzleriyiz ama bu işin arkasında çok fazla emek harcayan insanlar var. Ben huzurlarınızda hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Hayatının 50 yılını, Galatasaray'a hem emeğini hem yüreğini koyup, imza attığı başarılarla Adana sınırlarını, ülke sınırlarını aşmış ve ülkemizin marka değerine değer katmış sevgili Fatih Terim'e teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından yöneticiler ve taraftarlar, fidan dikimine başladı.

İlk dikim, Fatih Terim adını taşıyan fidanla yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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