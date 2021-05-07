Adana'da Fatih Terim adına hatıra ormanı kuruluyor
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Adana'da Fatih Terim adına hatıra ormanı kuruluyor

Adana'da Fatih Terim adına hatıra ormanı kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Spor Kulübü'nün başlattığı "Hatıra Ormanı" projesi kapsamında Adana'da, Fatih Terim adına hatıra ormanı kurulacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nün başlattığı "Hatıra Ormanı" projesi kapsamında Adana'da, Fatih Terim adına hatıra ormanı kurulacak.

Adana'da, Teknik Direktör Fatih Terim adına hatıra ormanı kurulacak. Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Ozan Burucu, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün desteği ile 21 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek hatıra ormanı açılışına Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi ile taraftarların katılacağını belirtti.

Projeye destek vermek ve yer almak isteyen Galatasaray taraftarlarının, dernek telefonundan bilgi alabileceklerini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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