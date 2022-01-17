Fabrikada 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Fabrikada 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Adana'da, fabrikada kaçak üretilen 4 milyon 720 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

ADANA (AA) - Adana'da, fabrikada kaçak üretilen 4 milyon 720 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lisanslı makaron fabrikasına, bandrolsüz üretimle haksız kazanç sağlandığı iddiası üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, kaçak üretildiği gerekçesiyle 4 milyon 720 bin makaron ve 1800 kilogram tütüne el koydu, fabrika sahibi S.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Fabrikada 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

Fabrikada 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

Fabrikada 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

Fabrikada 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

Fabrikada 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

Fabrikada 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

Fabrikada 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

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AA - Son Dakika Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Haber

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