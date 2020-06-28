Adana'da fabrika yangını (6)
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Adana'da fabrika yangını (6)

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

28.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:58

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki nişasta fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere karadan ve helikopterle müdahale ediyor.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Adana'da fabrika yangını (6)

Kaynak: AA

Manşet

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