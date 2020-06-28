Adana'da fabrika yangını (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yangının çıktığı fabrikadan yükselen dumanlar Helikopterle yangına müdahale ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde nişasta fabrikasında yangın çıktı.
28.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:39
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yangının çıktığı fabrikadan yükselen dumanlar
Helikopterle yangına müdahale ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde nişasta fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın büyük bölümünü saran yangına helikopterlerle müdahale ediliyor. (2)
Kaynak: AA