Adana'da fabrika yangını (10) Yangını soğutma çalışmalarının devam etmesi Ekiplerin çalışması Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyorADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki nişasta fabrikasında çıkan yangına çevre illerden ekiplerin de desteğiyle müdahale ediliyor.

Yangını soğutma çalışmalarının devam etmesi Ekiplerin çalışması Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki nişasta fabrikasında çıkan yangına çevre illerden ekiplerin de desteğiyle müdahale ediliyor. Kaynak: AA