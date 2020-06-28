Adana'da fabrika yangını (10)
Yangını soğutma çalışmalarının devam etmesi Ekiplerin çalışması Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyorADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki nişasta fabrikasında çıkan yangına çevre illerden ekiplerin de desteğiyle müdahale ediliyor.
28.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:44
Yangını soğutma çalışmalarının devam etmesi
Ekiplerin çalışması Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki nişasta fabrikasında çıkan yangına çevre illerden ekiplerin de desteğiyle müdahale ediliyor.
Kaynak: AA