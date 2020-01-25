Adana'da fabrika yangını: 1 ölü

25.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:03

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde deri çanta üretilen fabrikada çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.



Akkapı Mahallesi'ndeki 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sağlık ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyük oranda hasara neden olan yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.



Fabrikanın gece bekçisi Mehmet Emin Turgut olay yerinde hayatını kaybetti.



Acı haberi alan Turgut'un aile fertleri, burada sinir krizi geçirdi.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.



Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA