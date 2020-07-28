Adana'da eylemler 3 gün yasaklandı, Adana Demirspor etkinlikleri muaf tutuldu
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Adana'da eylemler 3 gün yasaklandı, Adana Demirspor etkinlikleri muaf tutuldu

ADANA Valiliği, kentte 3 gün boyunca açık ve kapalı alanlarda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant-çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve yazılama gibi her türlü eylem ve etkinliğe izin verilmeyeceğini duyurdu.

Adana'da eylemler 3 gün yasaklandı, Adana Demirspor etkinlikleri muaf tutuldu
28.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:44

ADANA Valiliği, kentte 3 gün boyunca açık ve kapalı alanlarda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant-çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve yazılama gibi her türlü eylem ve etkinliğe izin verilmeyeceğini duyurdu. Adana Demirspor'un final maçı sonrası etkinlikleri ise bu karardan muaf tutuldu.

Adana Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY, DHKP/C ve DAEŞ başta olmak üzere, diğer terör örgütlerinin ve marjinal sol grupların da PKK/KCK terör örgütü ve yanlısı oluşumlarla eylem birlikteliği sağlayabileceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü, elemanları-sempatizanları vasıtasıyla korsan gösteriler düzenleyebileceği, yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi etkinliklerin terör örgütüne müzahir kitlelerce amacından saptırılarak, terör örgütüne eleman kazandırmak ve tabanı canlı tutabilmek için terör örgütü propagandasına dönüştürebilecekleri, halkı kışkırtarak güvenlik güçleri ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirerek kaos ortamı oluşturabilecekleri, ülkemizi uluslararası kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalışabilecekleri ve bu sebeplerle anayasa ile güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetleri istismar edebilecekleri değerlendirilmektedir."Çeşitli eyleme izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede ilimiz sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve halk sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 28 Temmuz 2020 tarihi saat 00.01'den başlayarak 3 gün süreyle, ilimizde gerçekleşmesi muhtemel açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant-çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme gibi her türlü eylem ve etkinlikler ilimiz genelinde yasaklanmıştır" denildi.ADANA DEMİRSPOR YASAKTAN MUAFÖte yandan, Adana Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Adana Demirsporumuz'un perşembe akşamı oynanacak final maçında hedefine ulaşacağına yürekten inanıyor, toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili Valiliğimizce alınan yasaklama kararının Adana Demirspor'umuzun final maçı sonrası olası etkinlikleri kapsamadığını hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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