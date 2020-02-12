Adana'da evsizler otele yerleştirildi
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Adana'da evsizler otele yerleştirildi

ADANA Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hava sıcaklığını sıfırın altına düştüğü kentte sokakta yaşayanları otele yerleştirdi.

12.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:24
Adana'da evsizler otele yerleştirildi

ADANA Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hava sıcaklığını sıfırın altına düştüğü kentte sokakta yaşayanları otele yerleştirdi.

Soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte, otogar ve köprü altlarında yaşayan 5 kişi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirildi. Ayrıca, giyim ve gıda yardımı yapıldı. Vakıf yetkilileri, uygulamanın devam edeceğini bildirdi.


Kaynak: DHA
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