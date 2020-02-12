Adana'da evsizler otele yerleştirildi
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Adana'da evsizler otele yerleştirildi

Adana'da evsizler otele yerleştirildiADANA Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hava sıcaklığını sıfırın altına düştüğü kentte sokakta yaşayanları otele yerleştirdi.

12.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:09
Adana'da evsizler otele yerleştirildi

'da evsizler otele yerleştirildi

ADANA Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hava sıcaklığını sıfırın altına düştüğü kentte sokakta yaşayanları otele yerleştirdi.

Soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte, otogar ve köprü altlarında yaşayan 5 kişi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirildi. Ayrıca, giyim ve gıda yardımı yapıldı. Vakıf yetkilileri, uygulamanın devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adana'da evsizler otele yerleştirildi
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