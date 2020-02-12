Adana'da evsizler otele yerleştirildi
ADANA Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hava sıcaklığını sıfırın altına düştüğü kentte sokakta yaşayanları otele yerleştirdi.
ADANA Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hava sıcaklığını sıfırın altına düştüğü kentte sokakta yaşayanları otele yerleştirdi.
Soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte, otogar ve köprü altlarında yaşayan 5 kişi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirildi. Ayrıca, giyim ve gıda yardımı yapıldı. Vakıf yetkilileri, uygulamanın devam edeceğini bildirdi.