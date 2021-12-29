Adana'da evlerinde uyuşturucu bulunan çift gözaltına alındı - Haberler
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Adana'da evlerinde uyuşturucu bulunan çift gözaltına alındı

Adana'da evlerinde uyuşturucu bulunan çift gözaltına alındı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, oyuncak araba ve cep telefonu şarj aletine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, oyuncak araba ve cep telefonu şarj aletine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikametteki oyuncak araba ve cep telefonu şarj aleti içine gizlenmiş 12,28 gram esrar, 4,38 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap buldu.

Dini nikahla birlikte yaşayan Halil A. ve Zeynep K, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan çift, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da evlerinde uyuşturucu bulunan çift gözaltına alındı

Adana'da evlerinde uyuşturucu bulunan çift gözaltına alındı

Adana'da evlerinde uyuşturucu bulunan çift gözaltına alındı

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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