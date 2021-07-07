Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı
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Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evlerinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evlerinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayusuflu Mahallesi'ndeki bazı adreslerde uyuşturucu bulundurulduğu ve Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin evinde 350 gram esrar, 64 kök Hint keneviri ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar jandarma merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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