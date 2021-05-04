Adana'da evlere tırmanarak girip hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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Adana'da evlere tırmanarak girip hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Adana'da evlere tırmanarak girip hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da iki eve tırmanarak girip cep telefonu ve para çalan şüpheli tutuklandı.

Adana'da iki eve tırmanarak girip cep telefonu ve para çalan şüpheli tutuklandı.

Suriye uyruklu Vael H'nin yaşadığı merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evden iki cep telefonu ve 1000 lira ile Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir evden de cep telefonu ve 500 lira çalındığı iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişinin gece saatlerinde alt kattaki dairenin demir korkuluğundan üst kata tırmanarak eve girdiğini belirledi.

Kimliği ve adresi belirlenen zanlı Yasin Ş, adresine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına, zanlının bir süre sokakta bekledikten sonra alt kattaki dairenin demir korkuluğundan üst kata tırmanması, daha sonra çıktığı yerden aşağıya inip bölgeden uzaklaşması yansıdı. Zanlının başka bir eve benzer yöntemle tırmanması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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